За время пандемии в России умерло рекордное количество человек

Из-за пандемии коронавирусной инфекции число смертей продолжает расти. Так за 10 месяцев 2020 года за все время пандемии число жертв коронавируса достигло отметки в 1,66 млн человек. С 2010 года эти цифры являются рекордными.

По сравнению с прошлым годом смертность выросла на 9,7%. В 2019 году показатель смертности на 10 тысяч населения составлял 102,9 человек, а в 2020 году этот показатель вырос до 113,2 человек. В 2010 году во время аномально жаркой погоды, смертность достигала показателя в 119,3 человека.

Также смертность и увеличилась во многих субъектах РФ. В этом году жертвам коронавируса начитываются в 82 из 85 субъектах РФ. Кроме того, в некоторых регионах показатель смертности оказался очень высоким за прошедшие 10 лет.