Власти Петербурга могут смягчить новогодние ограничения

Смольный совместно с Роспотребнадзором принял решение, которое направлено на смягчение коронавирусных ограничений в Санкт-Петербурге, для туристической и ресторанной отраслей.

«Рост заболеваемости прекратился, город вышел на плато по коронавирусу, есть все предпосылки для того, чтобы серьезно смягчить введенные ограничения», — сообщили в Смольном.

Согласно планам по смягчению ограничений в городе, рестораны смогут работать до 23:00 в новогодние праздники. Кроме того, будет разрешено посещать культурные объекты, но с ограниченным количеством посетителей. Однако ограничения для общепитов на Новый год все же оставят.

Принятие решения по вопросам смягчения ограничений будет принято до конца этой недели.