В Петербурге 15 тыс. врачей заразились «ковидом»

Олег Эргашев, вице-губернатор Санкт-Петербурга, сообщил, что в Петербурге порядка 15 тысяч врачей заразилось коронавирусной инфекцией.

«У нас заболели 15 тыс. человек [медиков], потому что они оказывают помощь жителям города, и они зачастую идут, не щадя себя, в «красную зону», — заявил Олег Эргашев. Также вице-губернатор отметил, что из-за этой ситуации в первую очередь будут прививать от коронавируса медицинских работников.

Также напомним, что если медик заражается коронавирусом, то ему выплачивается 300 тысяч рублей, а при получении инвалидности вследствие болезни, медик получит 500 тысяч рублей. Семьям умерших врачей выплачивается 1 млн рублей.