Главврач Петербурга заявила о вхождении города на плато по заболеваемости COVID-19

Наталья Башкетова, главный санитарный врач Санкт-Петербурга заявила, что горож вышел на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«На сегодняшний день ситуация в городе останется напряженной. Мы регистрируем порядка 70 на 100 тысяч населения, это уровень заболеваемости, интенсивный показатель. Мы регистрируем около 3 700 заболевших за сутки, мы на этих цифрах стоим уже несколько дней», — сообщила главврач города. Кроме того, Башкетова отметила, что город уже точно вышел на плато и необходимо держаться этих показателей.

Также главврач отметила, что на систему здравоохранения оказывается огромное давление. К тому же, в Петербурге остается все меньше коек для коронавирусных больных.