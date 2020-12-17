В Петербурге из-за пандемии срывается большинство концертов

В Санкт-Петербурге за все время пандемии коронавирусной инфекции было перенесено и отменено около 700 концертов.

Например, в период с апреля по декабрь 2020 года в Северной столице отменили порядка 400 концертов. Рекордсменом по отмене мероприятий стал апрель, в этот месяц отменили 159 выступлений звезд. Также в марте было отменено около 117 концертов, а в мае —45.

Из-за коронавирусной инфекции и мировой эпидемиологической ситуации, в Петербурге не состоялись выступления таких артистов и групп, как Editors, Iron Maiden, Sons of Apollo и Joe Bonamassa.

Также, около 74 концертов были перенесены на другие даты.