Петербургским медикам в борьбе с коронавирусом помогают врачи-стажеры

В Смольном сообщили, что на данный момент в Санкт-Петербурге нехватки медицинского персонала не наблюдается. В основном главная проблема отсутствия персонала в больницах является заболевание медиков коронавирусной инфекцией.

Пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга сообщила, что врачи-стажеры, а также стажеры, восполняют потери по медицинскому персоналу в больницах. Кроме того, студенты вузов и колледжей также оказывают помощь врачам.

Согласно оперативным данным, в стационарах Петербурга работает 529 представителей младшего персонала, 821 работник среднего звена, а также 79 врачей-стажеров.

Также в ведомстве отметили, что недостаточное количество медиков не хватало еще до наступления пандемии.