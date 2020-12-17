Путин признал, что российская система здравоохранения не была готова к пандемии

В ходе пресс-конференции глава государства отметил, что ни одна из систем здравоохранения в мире не была подготовлена к сложившейся ситуации.

Однако, по словам Путина, система здравоохранения России показала большую эффективность в сравнении с другими странами. Он отметил, что за короткий период в России было развернуто 277 000 коек, а также в страну было поставлено несколько десятков медицинских аппаратов

Путин считает, что несмотря на множество проблем, система здравоохранения продемонстрировала адекватный ответ на возникшие для россиян угрозы.

Президент ведет пресс-конференцию из Ново-Огарево, где вместе с ним находятся журналисты кремлевского пула.