Учителя Петербурга просят о дистанционном обучении

Петербургские учителя снова просят о «дистанционке». Родителям поступила просьба от школы Калининском районе перевести учеников на удаленное обучение.

Сообщение от школы №149 Калининского района было опубликовано в социальной сети «Вконтакте». Учеников 5-11 классов предлагали перевести на дистанционное обучение на период с 16 по 25 декабря, а учащихся 1-4х классов – с 21 по 25 декабря.

Причиной такой просьбы стала напряженная эпидемиологическая ситуация. Многие сотрудники учебного заведения заразились коронавирусом. От администрации школы учителям поступило предложение вести занятия онлайн. Если учитель не проведет запланированный урок, в расписании будут «окна».

Однако вскоре сообщение удалили.