1650 петербуржцев остаются на карантине

1650 жителей северной столице остаются на карантине. 13 из них – в обсерваторе, 749 соблюдают самоизоляцию, 1243 – контактные. Данная информация была предоставлена администрацией Петербурга 17 декабря.

Сотрудники Единой региональной информационно-справочной службы по вопросам, связанным с коронавирусом, обработали 2214 вызова, поступивших по номеру 122.

В период с начала октября на портале #мысместе было зарегистрировано 1124 волонтера Петербурга.

Напомним, за период пандемии в России коронавирусной инфекцией заразились 2 734 454 человека. 48 564 пациентов умерло, еще 2 176 100 человек выздоровело.