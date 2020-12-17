84,3 млн россиян сдали тесты на коронавирус

В ведомстве сообщили, что за весь период пандемии тест на COVID-19 сдали 84,3 млн россиян.

За минувшие сутки в стране провели 497 тестов на наличие коронавирусной инфекции. На данный момент на карантине находятся 592 572 жителя России.

В федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщают, что за весь период пандемии в стране было зарегистрировано 2 734 454 случая заражения коронавирусной инфекцией, 2 176 100 случаев выздоровления. От коронавируса умерло 48 564 жителя России.

Напомним, рост заболеваемости коронавирусом растет во всем мире. В США количество случаев заражения достигло рекордной отметки – 13 млн человек заразилиcь COVID-19.