Вирусолог рассказал об устойчивых к коронавирусу людях

Петр Чумаков, занимающий должность заведующего лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энгельгардта РАН сообщил, что около 10-15% людей устойчивы к коронавирусу.

Чумаков отметил, что защитой в данном случае выступает Т-клеточный иммунитет, который возникает после того, как человек перенес другой вирус.

По словам эксперта, те, кто недавно переболел гриппом, имеют меньше шансов подхватить коронавирус. Антивирусный белок интерферон, находящийся в крови переболевших, защитит их от нового заражения.

Напомним, за весь период пандемии 185 780 жителей Петербурга заболели коронавирусом. Из них 105 665 пациентов выздоровело. В 6 529 случаях заражение привело к летальному исходу.