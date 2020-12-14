В Ленинградскую область доставлена новая партия вакцины "Спутник V"

В правительстве региона сообщили, что в Ленинградскую область было доставлено 1000 экземпляров вакцины против коронавируса "Спутник V".

По итогу, Ленобласть получила 1500 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции, на данный момент в городе осталась партия, в которой 124 комплекта прививки. До января следующего года Питер ожидает получить до 500 тысяч комплектов вакцины "Спутник V". Уже к концу декабря, либо сразу же после новогодних праздников в город прибудут более крупные партии прививки.

Сегодня, в понедельник, 14 декабря Михаил Мурашко, глава Минздрава, проинформировал, что прививка была доставлена во все части России.

Также недавно стало известно, что в Санкт-Петербурге власти города откроют 64 приёмных пункта, где жители города смогут привиться от коронавирусной инфекции.