Пригожин прокомментировал ситуацию вокруг ковид-ограничений для малого бизнеса в Питере

Евгений Пригожин, российский бизнесмен и ресторатор, прокомментировал ситуацию, возникшую из-за введения ограничений по коронавирусу в сфере малого бизнеса, — информирует NEVA.TODAY.

Евгений Пригожин сообщил о том, что он считает позитивными изменениями, что "карта сопротивления" прекратила свое существование. Также Пригожин поделился мнением об Араме, с которым встречался Александр Беглов. По его словам, Абрам — человек, который сможет выступить в качестве некоего регулятора диалога между малым бизнесом в Питере и Смольным.

По словам Евгения Пригожина, Александр Беглов намерен собрать комиссию в самый ближайший срок, чтобы вынести на обсуждение вопрос о поиске решений для различных сфер малого бизнеса, которые больше всего страдают из-за коронавирусных ограничений. Также Евгений Пригожин сообщил, что не исключает возможность оказания поддержки со стороны Смольного малому бизнесу.