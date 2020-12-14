Беглов рассказал, при каком условии снятие ограничений возможно

Губернатор города Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» выложил пост с подведением итогов минувшей рабочей недели. Также губернатор упомянул и ограничения, которые являются злободневной темой с начала их введения.

Беглов сказал, что единственное условие отмены ограничений в Северной столице - это эпидемиологической ситуации в Питере.

Александр Беглов написал, что его порадовал тот факт, что большинство представителей бизнес-сообщества Питера с пониманием отнеслись к введённым ограничениям, которые введены ввиду напряжённой обстановки из-за коронавирусной инфекции в городе. А также упомянул, что как только напряжение будет спадать по пандемии в городе, то ограничения будут сниматься.