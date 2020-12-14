Бары, которые продолжают работать по ночам, ставят под угрозу смягчение ограничений в Северной столице

В комитете по контролю за имуществом, сообщают, что в результате рейда по заведениям в ночь на субботу, 12 декабря, было составлено 43 протокола об административных правонарушениях. На владельцев баров могут быть заведены дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

В Смольном обещали «подумать» над смягчением ограничений, однако это не успокоило владельцев заведений, которые продолжают нарушать меры безопасности.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов прокомментировал ситуацию с рейдами, отметив, что проверки необходимо осуществлять в целях снижения риска заражения при личных контактах граждан.