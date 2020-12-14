Россия вышла на плато по коронавирусу

По информации, которая была предоставлена врачом-иммунологом Владиславом Жемчуговым, цель системы здравоохранения достигнута: число людей, нуждающихся в стационарном лечении соответствует количеству необходимых ресурсов - коек, аппаратуры, лекарственных препаратов и медицинских работников.

Врач отметил, что дальнейшее распространение коронавирусной инфекции может быть остановлено только в том случае, если вакцинацию от COVID-19 пройдет до 70% населения страны.

Напомним, за минувшие сутки в России коронавирус заразились 27 328 человек в 84 регионах. Выписаны из больницы в результате выздоровления 18 528 граждан. В 450 случаях заражение коронавирусом привело к летальному исходу.