  • 14 Декабрь 2020
USD 15.12.2020 72.9272 -0.1923
USD ММВБ 15:30 72.9877  
EUR 15.12.2020 88.5847 -0.1897
EUR ММВБ 15:30 88.7222  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Школы Петербурга ждут каникул, чтобы получить небольшую передышку

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Эпидемиологическая ситуация в Северной столице остается напряженной.

Власти Петербурга все больше сомневаются в том, что учебные заведения смогут начать работать в привычном режиме до конца учебного года.

Все больше классов переводят на дистанционный формат обучения. Сейчас в удаленном режиме проходит обучение у 570 классов. 30 тысяч школьников учатся дистанционно, еще 500 продолжают обучение очно.

В Смольном прокомментировали складывающуюся ситуацию. Ирина Потехина, координирующая деятельность комитета по образованию, отметила, что весь учебный год будет сложным. Власти возлагают надежды на вакцинацию.

Школы Северной столицы ждут новогодних каникул, чтобы отдохнуть от всех волнений и неудобств, которые приносит пандемия коронавирусной инфекции.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Коронавирус
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    20.11.20
    Что необходимо знать о ремонте посудомоечной машины
    13.11.20
    Новинка от Renault: Аркана для Евросоюза
    02.11.20
    Что такое фильтры под мойку?
    30.10.20
    Баннер как эффективный рекламный инструмент
    29.10.20
    За успехом в школьном обучении – в интернет
    28.10.20
    Противопожарная деятельность: виды и особенности лицензирования
    23.10.20
    Особенности профиля Rehau Thermo
    06.10.20
    Упаковка крупногабаритного груза по технологии Фастпэк

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram