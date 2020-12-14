Школы Петербурга ждут каникул, чтобы получить небольшую передышку

Власти Петербурга все больше сомневаются в том, что учебные заведения смогут начать работать в привычном режиме до конца учебного года.

Все больше классов переводят на дистанционный формат обучения. Сейчас в удаленном режиме проходит обучение у 570 классов. 30 тысяч школьников учатся дистанционно, еще 500 продолжают обучение очно.

В Смольном прокомментировали складывающуюся ситуацию. Ирина Потехина, координирующая деятельность комитета по образованию, отметила, что весь учебный год будет сложным. Власти возлагают надежды на вакцинацию.

Школы Северной столицы ждут новогодних каникул, чтобы отдохнуть от всех волнений и неудобств, которые приносит пандемия коронавирусной инфекции.