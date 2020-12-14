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72 миллиона человек заболели коронавирусом во всём мире

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© Фото: pixabay.com

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В ведомстве ВОЗ определили пандемию войной человечества с вирусом.

По информации SCMP, которая приходится на сегодняшний день, понедельник, 14 декабря, во всём мире коронавирусная инфекция была выявлена у 72 миллионов 3 тысяч 358 людей, из них 47 миллионов 51 тысяча 868 человек смогли успешно побороть болезнь, однако летальный исход зафиксирован в 1 миллион 609 тысяч 15 случаев.

 

Из четверых стран, которые наиболее всего пострадала от коронавирусной пандемии, на первом месте всё ещё остаются Соединённые штаты Америки, где 16 миллионов 240 тысяч 370 случаев заболевания и около 209 тысяч погибших. Второе место занимает Индия, в которой 9 миллионов 857 тысяч 29 случаев заболевания и 143 тысячи летальных исходов. И третье место за Бразилией, где 6 миллионов 901 тысяча 952 случаев заражения, 181,5 тысяч из них летальные исходы. И четвёртая в рейтинге Россия, где 2 миллиона 629 тысяч 699 случаев заражения и 46 тысяч 404 человека умерли от инфекции.

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