В Северной столице лётчики начали прививаться

По информации пресс-службы Западного военного округа, в Северной столице лётчики округа сегодня начинают прививаться против коронавирусной инфекции. По итогам вакцинации несколько тысяч военнослужащих будет вакцинировано.

В первую очередь на вакцинацию стоят лётчики и офицеры, которые находятся на боевых дежурствах по военной противовоздушной обороне объектов администрации и промышленности. Препарат вакцины называется "Гам-Ковид-Вак", это комбинированный векторный препарат.

В Санкт-Петербурге для военнослужащих вакцинация происходит в одном из филиалов военно-клинического госпиталя Западного военного округа, куда первая партия препаратов прививки была доставлена воздушным путём в специальных контейнерах.