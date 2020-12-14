Санкт-Петербург выходит на плато по заражениям COVID-19

Агаси Тавадян, эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований, сделал заявление о том, что большинство регионов в России приближаются к плато.



Он рассказал, что Москва уже достигла плато, поэтому в скором времени смертность и заболеваемость упадут в своих показателях. Также специалист прокомментировал Северную столицу, в которой ситуация тоже идёт в сторону стабилизации и приближении к плато.

Агаси Тавадян думает, что ближе к Новогодним праздникам обстановка заметно улучшится, до марта следующего года будет прогрессировать положительная динамика по статистике коронавируса.

Также специалист заверил, что моментальных улучшающихся результатов сразу после начала вакцинации ждать не надо, так как любая пандемия уходит постепенно.

Прогноз по пандемии коронавируса был составлен основываясь на карте по показаелям распространения коронавирусной инфекции. Так, на карте есть четыре группы регионов, которые выделены определёнными цветам. Зелёный - положительная динамика, светло-желтый - стабильная ситуация, оранжевый - удовлетворительная ситуация и красный - это тяжёлая ситуация.