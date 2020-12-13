В России установлен нулевой пациент

Анна Попова, глава Роспотребнадзора, рассказала о нулевом пациенте, который дал старт распространению коронавируса на территории Российской федерации.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что роспотребнадзору известно, кто стал нулевым пациентом в России. Анна Попова рассказала, что он нулевой пациент появился 1 марта, а к 17 числу этого же месяца уже было известно о ста случаях заболеваний коронавирусной инфекцией.

При этом всём первые три завезённых случая заболевания коронавирусной инфекции, которые были завезены из Китая, не послужили распространению коронавируса в России.

С момента пандемии COVID-19 и до сегодняшнего дня на территории России выявлено 2 653 928 случаев заражения коронавирусом.