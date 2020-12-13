К концу недели Петербург установил очередной антирекорд по госпитализациям

Текущая неделя стала рекордной по числу госпитализированных пациентов по причине коронавирусной инфекции. Примечательно, что это максимальное число за весь период пандемии. Так, с 7 по 13 декабря в Северной столице были госпитализированы 5 785 пациентов с инфекцией COVID-19, а также с диагнозом пневмония.

Все пациенты были госпитализированы в стационары для взрослых. При этом, предыдущая неделя показала снижение роста госпитализаций. Однако текущая неделя восполнила недостающие цифры с лихвой. Повлияет ли новая статистика на введение дополнительных ограничительных мер пока неизвестно.