За сутки в Петербурге от коронавируса скончалось 67 человек

В оперативном штабе сообщают, что за последние сутки в Санкт-Петербурге выявлено 67 жертв коронавирусной инфекции. В России за последние сутки от «ковида» скончалось 560 человек.

На первом месте по числу летальных исходов находится Москва, где от коронавируса умерло 72 человека. На втором месте по количеству жертв находится Петербург.

За последние 24 часа в Ленинградской области выявили всего 5 жертв COVID-19. За все время в Ленобласти скончалось 177 человек.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что согласно данным оперативного штаба, в Санкт-Петербурге за последние сутки выявили 3768 заболевших коронавирусной инфекцией. В итоге за все время пандемии в городе выявили 174 тыс. 486 случаев заражения.