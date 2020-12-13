За последние сутки в Петербурге выявили 3768 заболевших COVID-19

Согласно данным оперативного штаба, в Санкт-Петербурге за последние сутки выявили 3768 заболевших коронавирусной инфекцией. В итоге за все время пандемии в городе выявили 174 тыс. 486 случаев заражения.

За сутки в России заразилось 28 тыс. 137 человек. На первом месте по числу зараженных за сутки до сих пор остается Москва, где за 24 часа выявили 6425 человек. На втором месте по прежнему остается Петербург.

В Ленинградской области за сутки заразилось 219 человек. За все время пандемии в области выявили 19 тыс. 735 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровело 16 тыс. 976 человек. Жертвами COVID-19 стали 177 пациентов.