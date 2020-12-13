У переболевших коронавирусом, могут возникнуть различного рода последствия

Наталья Пшеничная, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, заявила, что у тех, кто переболел коронавирусом, могут возникнуть различного рода последствия.

Пшеничная отметила что, после коронавируса пациент может испытать слабость, утомляемость, концентрацию внимания, а также снижение памяти. Также может наблюдаться кашель и чувство жжения в груди.

Специалист подчеркнула, что тем, кто перенес тяжелую форму заболевания, необходимо посетить реабилитационный центр. Также Пшеничная не рекомендует после тяжелой формы заболевания сразу выходить на работу, так ка организму требуется время на восстановление.