В НИЦЭМ им. Гамалеи рассказали о продолжительности действия вакцины «Спутник V»

Александр Гинцбург, директор ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» сможет защищать привитого от вируса около двух лет.

Также микробиолог отметил, что созданная вакцина от коронавируса, сделана на платформе вакцины против Эболы. К тому же было доказано, что эти вакцина аналогичны, соответственно «Спутник V» защищает также как и вакцина от Эболы, то есть на два года.

Также специалист отметил, что российская вакцина от «ковида» защищает пациента на 96%, но остальные 4%, если привитый заболеет, то болезнь будет протекать лишь в легкой форме.