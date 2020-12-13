В Петербурге власти устроили ночной рейд в бары и клубы

В Санкт-Петербурге сотрудники комитета по контролю за имуществом совершили ночные рейды в клубы и бары города, которые не должны работать в ночное время и соблюдать комендантский час. По итогу, сотрудниками было опечатано девять баров.

Рейды совершались в Центральном, Адмиралтейском, Московском и районах. Было проверено соблюдение посетителями и сотрудниками заведения масочного режима и соблюдения противоэпидемиологических мер, а также наличие у бара или клуба QR-кода.

Пресс-служба администрации Северной столицы сообщает, что также будут и наказаны физические лица, у которых не было медицинских масок. Кроме того, в некоторых заведениях сотрудниками была изъята алкогольная продукция, на которую управляющие заведением не имели лицензии.