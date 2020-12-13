Основная часть всех смертей в Петербурге пришлась на коронавирус

В Санкт-Петербурге провели статистику по общему числу умерших. Так Смольный заявил, что основная часть всех летальных исходов приходится на коронавирусную инфекцию — 13%.

Комитет по здравоохранению сообщил, что по сравнению с прошлым годом, в 2020 году смертность в Северной столице выросла на 15,3%.

Основная часть всех смертей в Петербурге, после коронавируса, приходится на людей с болезнями кровеносной системы — 51%. На новообразования чило умерших насчитывает 18,2%. Их доли уменьшлись по сравнению с прошлым годом на 5,5% и 4,6% соответственно.

Далее, меньший процент смертности приходится на отравления и другие последствия от воздействия внешних причин —4,7%, затем идут болезни органов пищеварения — 3,6%, заболевания эндокринной системы, нарушения обмена веществ — 2%, паразитарныеи инфекционные болезни — 1,3%.