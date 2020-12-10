"Карта сопротивления" была закрыта рестораторами Северной столицы

С главной страницы сайта с «Картой сопротивления», созданного владельцами заведений Петербурга, убрали список участников акции – баров и кафе, которые не желают закрываться на новогодние праздники.

Как сообщают организаторы сайта, рестораторы смогли договориться с властями Северной столицы. Предприниматели достигли своей цели, а значит, в «Карте сопротивления» больше нет необходимости.

Губернатор города Александр Беглов получил от бизнесменов разработанную ими программу «Пять шагов к безковидному ресторану». Участники «Карты сопротивления» выражают уверенность в том, что сохранение безопасности и здоровья людей и поддержка бизнеса в период пандемии могут сосуществовать.