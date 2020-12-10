В Петербурге наблюдается самый высокий уровень смертности за последние 10 лет

Уровень смертности в Петербурге побил рекорд за последнее десятилетие.

За прошлый месяц умерли 6 829 жителей города. При этом показатель рождаемости – 4 145 человек.

По информации, которая была предоставлена комитетом записи актов гражданского населения, показатель смертности за октябрь – 6 561 человек. В ноябре количество смертей возросло на 268. Отмечается, что за последние 11 месяцев в Северной столице скончалось 64 540 человек.

Напомним, уровень смертности от коронавируса в Северной столице остается стабильным. За минувшие сутки медицинскими работниками в городе было зафиксировано 79 случаев смерти.