Власти Петербурга проверяют соцсети, чтобы не допустить организации подпольных вечеринок

Властями Петербурга осуществляется мониторинг социальных сетей на предмет организации подпольных мероприятий.

В четверг, 10 декабря, Александр Ситов, занимающий должность заместителя главы петербургского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, заявил, что проверка осуществляется Ситуационным центром по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности, а также районными администрациями. Данная информация была сообщена во время брифинга, в ходе которого осуществлялось обсуждение мер по борьбе с коронавирусом.

Ситов отметил, что каналов информации множество. Иногда рейды осуществляются после жалоб граждан или обнаружения информации о предстоящем корпоративе в интернет-источниках.