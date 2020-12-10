Комаровский рассказал, почему потеря обоняния при коронавирусе может угрожать жизни

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о двух ситуациях, в которых потеря обоняния может представлять смертельную опасность.

Он отметил, что обоняние помогает человеку определить качество потребляемой пищи. Теряя способность чувствовать запахи в результате заражения коронавирусной инфекцией, человек рискует отравится. По этой причине врач советует всегда следить за сроком годности потребляемых продуктов.

Кроме того, на своем канале в YouTube Комаровский рассказал, что люди, инфицированные коронавирусом, теряют способность чувствовать запах дыма или газа. В таком случае необходимо прибегать к помощи датчиков дыма.

Комаровский отметил, что потеря обоняния также возможна в результате травмы или воспалительного процесса.