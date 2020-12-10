В Санкт-Петербурге работает бесплатное такси для перевозки пациентов с коронавирусом на КТ

В Северной столице начало свою работу такси, водители которого будут осуществлять бесплатные поездки, для перевозки пациентов с диагнозом коронавирусной инфекции на компьютерную томографию.

По информации комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, с городом заключили договор на предоставление услуг две таксомоторные компании. А также для машин, в которых будут осуществляться перевозки пациентов с коронавирусом, организовали специальный парк машин. Сами машины тоже переоборудованы, там теперь находится перегородка, которая отделяет пространство водителя от пространства пациента, ещё обязательное требование к водителю - это находиться во время поездки в средствах индивидуальной защиты. После каждой перевозки машина будет проходит этап дезинфекции.

По сообщению из комитета по здравоохранению, машину такси для перевозки пациента могут вызывать лечащий врач, который выдал больному направление на компьютерную томографию, а также сам врач КТ-учредения.