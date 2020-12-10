«Зенит» остался почти без фанатов

Пандемия коронавирусной инфекции очень сильно повлияла на привычный образ жизни во всём мире, так теперь футбольные стадионы пустые, местный футбольный клуб Санкт-Петербурга "Зенит" остался практически без зрителей на своих матчах. На стадион посмотреть игру будут пускать до 1700 человек. Это будут обладатели сезонных VIP-абонементов.

На следующую игру, которая состоится по расписанию, 12 декабря на стадионе «Газпром Арена». Игра состоится вечером, в 19:00 по местному времени.

Прошлый матч футбольного клуба "Зенит" против дортмундской "Боруссии", который состоялся в этот вторник, 8 декабря, закончился проигрышем для питерского клуба. Игра была также на «Газпром арене».

Однако более всего болельщиков "Зенита" потревожило не поражение любимого клуба, а нарушение правил на трибунах, введённых из-за коронавирусной инфекции. В социальных сетях фанаты клуба бурно выражали своё недовольство.