За последние сутки в Петербурге коронавирусом заразилось 3774 человека

Согласно данным оперативного штаба, за последние сутки в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией заразилось 3774 человека. Это на 13 человек больше, чем за прошлый день. В тот раз зараженных было 3761 человек.

За прошедшие 24 часа в России выявили 27 тыс 927 случаев заражения коронавирусом. Москва до сих пор находится на первом месте по числу заболевших за сутки — 6730 человек.

В Ленинградской области за сутки выявили 218 случаев заражения «ковидом». За все время пандемии в области заразилось 19 тыс 83 человека. Число выздоровевших насчитывает 15 тысяч 369 человек. Жертвами вируса стали 167 пациентов.