Специалист рассказал о влиянии коронавируса на будущих детей

Директор Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, академик РАН Арег Тотолян сообщил, что те, кто переболел коронавирусом не испытают никаких проблем у будущих детей.

О влиянии коронавирусной инфекции на потомство переболевших мужчин заявил Олег Аполихин, внештатный специалист Минздрава по репродуктивому здоровью. По словам специалиста, у коронавирусных больных наблюдались повреждения в ДНК, которые могут повлечь за собой нарушения фертильности, что приведет к проблемам с будущим потомством.

Однако академик РАН так не считает. «Если человек выздоровел, прошел курс реабилитации, то на его потомстве болезнь никак не отразится», — заявил Арег Тотолян.