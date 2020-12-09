Турция опровергла информацию об отказе в закупке российской вакцины

Фахреттин Коджа, глава минздрава Турции, опроверг информацию о том, что Турция отказывается от покупки российско вакцины "Спутник V".

Он сказал, что если вакцина из России пройдёт успешно все надлежащие лабораторные проверки, то проблем с закупкой это вакцины не возникнет. И в настоящее время вакцина проходит проверки в Турции.

Недавно Санкт-Петербург.ру сообщал, что Турция отказалась от покупки российский вакцины "Спутник V", так как, по словам главы минздрава Турции, она не соответствовала различным нормам. Песков также прокомментировал ту информацию об отказе, он сказал, что вакцина очень хорошая и внесёт большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.