Турция отказалась покупать вакцину российского производства из-за несоответствия нормам

Фахреддин Коджа, министр здравоохранения Турции, заявил, что российская аденовирусная вакцина не соответствует нормам GLP. Поэтому, по словам министра здравоохранения Турции, Всемирная организация здравоохранения и весь мир не может делать закупки данной вакцины. Также Фахреддин Коджа добавил, что российская вакцина не может получить их лицензию, поэтому она находится вне сферы интересов Турции. Однако, токсикологические исследование российской вакцины будут пока что продолжаться.

Песков уже дал комментарий по поводу заявления министра здравоохранения Труции. По его словам, вакцина очень эффективная. Она ещё может сыграть очень важную роль в борьбе против коронавирусной пандемии.