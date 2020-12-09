Украина ввела карантин с 8 по 24 января

Кабинет министров в Украине принял решение ужесточить общенациональный карантинные меры по коронавирусу, поэтому с 8 по 24 января будет продление режима чрезвычайной ситуации.
Будут введены следующие ограничения:
-закрытие учебных (кроме детских садов и спецучреждений) заведений и развлекательные заведения, рынки, а также учреждения культуры
-закрытие развлекательных заведений, рынов
-закрытие учреждений культуры
-запрет на массовые мероприятия
-Торговые центры будут пускать посетителей в том случае, если им нужны товары первой необходимости (еда, лекарства, средства гигиены и связи, ветеринарные препараты и корм для животных)
-кафе, бары и рестораны работают исключительно на вынос, в гостиницах их работа будет ограничена
-в парикмахерских и салонах красоты посещение разрешено только по предварительной записи
-свою работу продолжат общественный транспорт, банки, почты, ветклиники, АЗС, гостиницы и станции техобслуживания
Общественный транспорт, банки, почты, ветклиники, АЗС, гостиницы и станции техобслуживания.