Украина ввела карантин с 8 по 24 января

Кабинет министров в Украине принял решение ужесточить общенациональный карантинные меры по коронавирусу, поэтому с 8 по 24 января будет продление режима чрезвычайной ситуации.

Будут введены следующие ограничения:

-закрытие учебных (кроме детских садов и спецучреждений) заведений и развлекательные заведения, рынки, а также учреждения культуры

-закрытие развлекательных заведений, рынов

-закрытие учреждений культуры

-запрет на массовые мероприятия

-Торговые центры будут пускать посетителей в том случае, если им нужны товары первой необходимости (еда, лекарства, средства гигиены и связи, ветеринарные препараты и корм для животных)

-кафе, бары и рестораны работают исключительно на вынос, в гостиницах их работа будет ограничена

-в парикмахерских и салонах красоты посещение разрешено только по предварительной записи

-свою работу продолжат общественный транспорт, банки, почты, ветклиники, АЗС, гостиницы и станции техобслуживания

Общественный транспорт, банки, почты, ветклиники, АЗС, гостиницы и станции техобслуживания.