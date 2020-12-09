В Питере ведётся разработка вакцины в форме капель

В Санкт-Петербурге специалисты ведут разработку препарата вакцины, который будет в виде капель. Разработчики говорят, что вакцина будет опробована в своей эффективности одновременно как против гриппа, так и против коронавируса.

Препарат находится в разработке у ведущих специалистов Института экспериментальной медицины, а также биотехнологической компании «Биокад».

По проекту учёных ИЭМ и «Биокад» препарат будет представлен для использования в виде капель в нос.

Александр Дмитриев, доктор биологических наук ,директор Института экспериментальной медицины на пресс-конференции сообщил, что такой способ введения потенциально должен уменьшить количество ситуаций с травматическим исходом при введении вакцины. Поэтому вакцина будет в виде интраназальных капель, особенно это будет удобно для детей возрастом младше трёх лет.

На данный момент ведутся клинические исследования вакцины, которые, по словам Александра Дмитриева, скоро придут к своему завершению.