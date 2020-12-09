В Ленобласти подготовили шесть медпунктов для проведения массовой вакцинации от коронавируса

В Ленинградской области сообщили, что регион готов к массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

В администрации правительства Ленобласти заявили, что для вакцинации будет приготовлено шесть пунктов, которые расположены в Тихвинской, Тосненской, Кингисеппской, Всеволожской, Выборгской больнице, а также Ленинградской областной клинической больнице.

В правительстве области заявили, что в первую очередь вакцину получат медики, а также педагоги. Уже на следующей неделе планируется вакцинация первой группы.