Коронавирусные ограничения в российских школах продлятся до конца мая

Анна Попова, глава Роспотребнадзора, сообщила, в течение какого времени будут действовать коронавирусные ограничения в российских школах.

Главный государственный санитарный врач страны заявила, что все противоэпидемиологические меры и ограничения в образовательных учреждениях России будут продолжаться до конца мая.

Попова также отметила, что по наступлению лета 2021 года будет известно с какой эффективностью удалось справиться с коронавирусной инфекцией. После этого будут приниматься дальнейшие решения о деятельности образовательных учреждений.

Ранее Попова продлевала коронавирусные меры в образовательных организациях для детей и молодежи до 1 января 2022 года.