В Петербурге оборудовали новое здание для приема больных коронавирусом

В Санкт-Петербурге в ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова сообщили, что медучреждение полностью готово для приема больных коронавирусной инфекцией.

Согласно суточной статистике по заболеваемости в России, Петербург занимает верхние позиции в антирейтинге. Из-за высокого прироста заболеваемых, коек в медучреждениях города сильно сокращается.

«Учреждение во второй раз будет перепрофилировано для лечения пациентов с COVID-19», — сообщили в Центре Алмазова.

В медучреждении уже подготовлены все приемные отделения, специальных санитарных зон для медицинского персонала, а также шлюзы, которые предназачены для прохода в «красные зоны».