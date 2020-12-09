Придуман новый способ штрафовать бары и рестораны за нарушение антикоронавирусных мер

В России теперь могут штрафовать бары и рестораны за обнаружение на фотографии в социальных сетях посетителей, которые не соблюдают антикоронавирусные меры. Данное нововведение распространяется также и на сотрудников заведения.

При обнаружении человека, находящегося на вечеринке, корпоративе или вечеринке без средств защиты, власти смогут провести по данному факту расследование.

«Если в ходе расследования факты нарушений противоэпидемического режима подтвердятся, виновные лица будут привлечены к административной ответственности», — заявили в Управлении Роспотребнадзроа в Москве.

Штраф юридическим лицам обойдется в 500 тыс. рублей, а для должностных лиц — 300 тыс. рублей.