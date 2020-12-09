Доходность общепитов в Петербурге упала на 29%

В этом году у кафе и ресторанов Санкт-Петербурга выручка упала в несколько раз. Так, согласно статистике, которую привел губернатор Петербурга по финансам Эдуард Батанов, доходность общепитов в 2021 году упала на 29%.

Сам Батанов отметил, что такое падение доходности ресторанов и кафе в Северной столице связано с кризисом из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Сети общепита очень сильно оказались под ударом после введения новых ограничений в городе на новогодние праздники из-за пандемии коронавируса. На фоне этих ограничений рестораны и кафе могут опять привести к сильному падению доходности.