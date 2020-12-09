Попова рассказала о ситуации с COVID-19 в Петербурге

Анна Попова, глава Роспотребнадзора, рассказала, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге продолжает оставаться напряженной, но постепенно стабилизируется.

«В Санкт-Петербурге ситуация сегодня напряженная, но я хочу обратить ваше внимание, что в течение последних 10 дней заболеваемость стабилизировалась на одном уровне, она не растет, но, к сожалению, пока и не падает», — заявила Анна Попова.

Также глава Роспотребнадзора призвала всех властей к осуществлению мер для изменения настоящей ситуации с COVID-19.

Ранее Санкт-Петерург.Ру сообщал, что за сутки в Петербурге от коронавируса умерло 83 человека.