В Северной столице за минувшие сутки выявили 3 761 случай заражения коронавирусом

В среду, 9 декабря, стало известно, что тесты на коронавирус еще 3 761 гражданина Петербурга показали положительный результат.

По информации, которая была предоставлена оперштабом по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа, наибольшее количество случаев заражения можно наблюдать в Москве. За сутки 5 145 жителей столицы заразились COVID-19. Московская область занимает третье место по числу заболевших – там новых случаев заражения 1 372.

Сообщается также, что 218 жителей Ленинградской области заболели коронавирусом за минувшие сутки.

Напомним, 31 декабря 2019 года в городе Ухань в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, возбудителем которой является коронавирус нового типа COVID-19.