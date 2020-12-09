Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что летальность от COVID-19 в РФ ниже, чем средняя по миру

Анна Попова, глава Роспотребнадзора, прокомментировала ситуацию со смертностью от коронавирусной инфекции в России. Она заявила, что среднемировой показатель смертности от коронавирусной инфекции составляет 2,3%. В России 1,7% случаев заражения коронавирусом приводят к летальному исходу.

Напомним, на данный момент за весь период пандемии в мире коронавирусом заразились 67,8 миллионов человек. В 1,56 миллионов случаев болезнь привела к смерти пациентов. В Российской Федерации 2,5 миллиона человек получили положительные результаты теста на коронавирус за весь период пандемии. Выздоровели 1,9 миллиона заразившихся.