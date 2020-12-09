Пенсионер, зараженный коронавирусом, скончался по дороге домой из больницы

Жители Красносельского районе Петербурга обнаружили труп пенсионера. Ранее мужчину выписали из больницы с положительным тестом на коронавирусную инфекцию.

Инцидент произошел во вторник, 8 декабря. Сотрудникам правоохранительных органов поступило сообщение от сотрудников скорой помощи. По словам медиков, труб был обнаружен у дома №7, расположенного на улице Доблести.

Полицейские выяснили, что 65-летний мужчина шел домой после выписки из больницы. Пенсионер направлялся в квартиру, которую снял для него сын, чтобы тот мог соблюдать изоляцию.

По дороге домой самочувствие пенсионера резко ухудшилось, он стал задыхаться и упал. Болезнь привела к смерти мужчины. Труп отправили в морг. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.