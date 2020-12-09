Гинцбург советует воздерживаться от алкоголя на протяжении 3 дней после вакцинации от коронавируса

Александр Гинцбург, который является директором Центра им. Гамалеи Минздрава России, ответил на вопрос о том, сколько стоит воздерживаться от спиртного после вакцинации.

По словам Гинцбурга, после каждого укола рекомендуется не пить на протяжении трех дней. При этом, полного запрета на употребление алкоголя после этого срока нет. Гинцбург отметил, что данный период позволит организму сформировать иммунитет против коронавирусной инфекции, алкоголь же негативно скажется на формировании иммунного ответа.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что алкоголь не желательно употреблять за две недели до вакцинации, а также от спиртного стоит воздерживаться 42 дня после нее.